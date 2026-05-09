Пассажиров лайнера с хантавирусом отправят в страны проживания

Иностранные путешественники с корабля MV Hondius, где отмечена вспышка хантавируса, будут эвакуированы в свои страны. Их отправят домой после прибытия лайнера на Канарские острова, сообщает радио «Говорит Москва» .

Об этом рассказала министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Пассажиры смогут сойти на сушу в промышленном порту Тенерифе, который располагается вдали от жилых районов. Людей будут перевозить в герметичных и охраняемых транспортных средствах через оцепленный коридор.

Медпомощь и перевозку пассажиров обеспечат при участии специалистов ВОЗ, Еврокомиссии и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На борту лайнера ранее были выявлены три человека с симптомами инфекции, зараженных эвакуируют в Нидерланды.

Корабль сейчас находится у побережья Кабо-Верде. На Канары он прибудет через три дня.

Ранее ВОЗ сообщила о шести подтвержденных случаях заражения хантавирусом. Вспышка этого смертельного вируса произошла на круизном лайнере. Пассажиров теперь разыскивают по всему миру.

