Увозил в неизвестном направлении: испуганная россиянка выпрыгнула из такси

Россиянка Наталья (имя изменено) в своем блоге рассказала о ситуации, которая произошла с ее подругой, поехавшей на такси.

По ее словам, девушка села в машину, а водитель повез ее в неизвестном направлении, игнорируя навигатор и устные просьбы пассажирки. Тогда девушка поставила конечный адрес на маршруте, чтобы выйти из такси, но водитель его проехал.

Испугавшись, россиянка выпрыгнула из едущей машины. Девушка получила травмы.

В итоге пострадавшая поехала в травмпункт, а водитель уехал в неизвестном направлении.

