Два новых случая заражения хантавирусом выявили в Испании

На разных территориях в Испании зарегистрированы еще два новых случая заражения хантавирусом, сообщает «Национальная служба новостей» .

Первый случай — британский подданный с острова Тристан‑да‑Кунья, второй — 32‑летняя женщина из провинции Аликанте на юге страны. По данным Reuters, точки заражения находятся на расстоянии около 1 тыс. км друг от друга.

Британец почувствовал недомогание в середине апреля после того, как покинул лайнер, бывший на рейде у побережья. У испанки выявили симптомы, характерные для хантавируса. ранее женщина летела в самолете рядом с гражданкой Нидерландов, заразившейся на борту лайнера. Нидерландка впоследствии скончалась.

Сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаим Леган подчеркнула, что ситуация с хантавирусом не представляет серьезной опасности для мира. Уровень угрозы оценивается специалистами как низкий.

Ранее ВОЗ сообщила о шести подтвержденных случаях заражения хантавирусом. Вспышка этого смертельного вируса произошла на круизном лайнере. Пассажиров теперь разыскивают по всему миру. Сам лайнер через три дня прибудет на Тенерифе, его пассажиров отправят по домам.

