Пассажиров с лайнера со смертельным хантавирусом ищут по всему миру

Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка смертельного хантавируса, теперь разыскивают по всему миру. Инфекция, предварительно, уже вышла за пределы судна, сообщает Baza .

В ходе круиза на борту MV Hondius погибли три человека. Как минимум 29 пассажиров сошли в апреле на британской территории Святой Елены еще после первой смерти. Это туристы из 12 разных стран. В данный момент специалисты пытаются определить их местоположение.

ВОЗ уже подтвердила пять из восьми предполагаемых случаев заражения хантавирусом, связанных с лайнером. Число заразившихся может вырасти. Три путешественника проходят лечение в Нидерландах: 41-летний врач, 65-летний пассажир из Германии и британский проводник. Также власти проверяют женщину, которая могла контактировать с одним из пассажиров судна уже на берегу. Она пройдет тест. Если он будет положительным, то это станет первым случаем передачи инфекции вне лайнера.

Еще один турист, который был на борту MV Hondius, сейчас находится в больнице Цюриха из-за положительного теста на коронавирус. Два пассажира — на самоизоляции в Британии, еще два — в Сингапуре. На карантине находится и гражданин Дании.

Страны пытаются найти всех пассажиров, которые были на лайнере, чтобы снизить риск распространения инфекции. Вспышка связана с андийским штаммом хантавируса — редким, но потенциально опасным вариантом болезни.

