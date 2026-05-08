Сестра Жанны Фриске показала квартиру покойной певицы

Наталья Фриске показала подписчикам в социальных сетях квартиру покойной сестры Жанны. Вместе с матерью она приехала, чтобы проверить жилплощадь.

Родственники решили не сдавать и не продавать квартиру артистки. Жилплощадь сохранили для единственного сына Жанны Платона.

Более того, квартиру сохранили в том виде, в котором она была до смерти певицы. На полках стоят книги и множество фотографий, кровать аккуратно заправлена, в гардеробе висят концертные платья. Также Наталья показала шикарный вид из окна квартиры.

Видео - © Наталья Фриске

Родные покойной Жанны до сих пор не общаются с сыном исполнительницы Платоном. Отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев не дает родственникам встречаться с ребенком. При любой возможности в Сети они напоминают, что всегда будут рады встрече с внуком и племянником.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года, ей было 40 лет. Знаменитая певица боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Последние дни жизни артистка провела в доме родителей в Балашихе. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

