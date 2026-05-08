Танцоры из Ленинского округа представляют ЦФО на конкурсе ко Дню Победы

Юные танцоры клуба «Звездный Вальс» из Ленинского округа представляют Центральный федеральный округ на Всероссийском конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе», который проходит в преддверии 9 Мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводят ежегодно накануне Дня Победы. Его организует Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. В проекте участвуют спортсмены со всей страны, состязание проходит среди федеральных округов.

Представители Подмосковья подготовили композицию «Привет из сорок пятого». В основе номера — хореографическая постановка, посвященная памяти героев Великой Отечественной войны.

В съемках приняли участие спортсмены клуба. Через пластический язык они передали темы благодарности, преемственности поколений и патриотизма.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.