В Мытищах ввели многоуровневый паркинг на 810 мест

Многоуровневый паркинг на 810 машино-мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Разрешение на ввод выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Многоуровневая автостоянка закрытого типа расположена в южной части застройки на улице Силикатная. Площадь здания превышает 24,4 тыс. кв. метров. Помимо стандартных мест, оборудовано 18 увеличенных парковочных мест для маломобильных групп населения.

На первом этаже размещены станция технического обслуживания и автомойка на пять постов. Въезд осуществляется через автоматические подъемно-секционные ворота. Для перемещения между уровнями предусмотрены лестницы и лифт.

Фасады выполнены в бело-серой гамме с использованием трехслойных сэндвич-панелей и керамической плитки. Прилегающую территорию благоустроили: обустроены подъездные пути и пешеходные дорожки, установлено освещение, разбиты газоны.

ЖК «Мытищи Парк» расположен рядом с Пироговским лесопарком. В комплексе уже построены четыре жилых корпуса, детский сад на 200 мест и школа на 1100 мест. В дальнейшем планируется возведение еще двух детских садов, школы и поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.