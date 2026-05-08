Заразилась ВИЧ в 70 лет: в Бурятии пенсионерка подхватила инфекцию половым путем

Женщина в Бурятии заразилась ВИЧ половым путем в 70 лет

В СПИД-центре Бурятии рассказали историю пожилой женщины, которая заразилась ВИЧ половым путем. Она подхватила вирус иммунодефицита в 70 лет, сообщает «Байкал Дейли» .

После заражения у женщины обострились хронические болезни, а вирусная нагрузка зашкаливала. Благодаря дисциплине, регулярному наблюдению у врачей вирус удалось подавить.

«Пациентка на постоянной основе принимает специальные препараты, подавляющие ВИЧ в организме, не пропускает прием других лекарств», — рассказали в СПИД-центре.

Болезнь сильно изменила образ жизни пожилой женщины. Она бросила курить спустя 30 лет, перешла на правильное питание, занимается скандинавской ходьбой. Пациентка скрывает диагноз от родных и справляется с бытовыми задачами самостоятельно.

