Ефимов: выделены участки для строительства общественных центров в Щербинке и районе Северный

Столица предложила в аренду бизнесу земельные участки общей площадью свыше 1,15 га для возведения многофункциональных общественных комплексов, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один из участков находится в Новомосковском административном округе, другой – в Северо-Восточном.

«На данный момент представителям бизнеса для строительства объектов общественного назначения доступны два земельных участка. Один из них площадью почти 0,63 гектара расположен в Новомосковском административном округе по адресу: район Щербинка, улица Брусилова, 33А. Второй площадью более 0,53 гектара – в Северном районе Северо-Восточного округа по адресу: Дмитровское шоссе, 169Д. Инвесторы смогут арендовать их на 5 лет и 6 месяцев. За это время победители торгов должны будут построить на них общественные центры», – передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Предоставление земельных участков в аренду для возведения коммерческих объектов дает возможность городу решать сразу несколько задач. Бизнес получает площадки для развития, а жителям столицы становятся доступны современные инфраструктурные объекты.

При внесении платежей за первые два года аренды можно воспользоваться рассрочкой. Чтобы ее получить, инвесторам необходимо обратиться в столичный департамент городского имущества.

«В столичном районе Щербинка инвестор сможет возвести многофункциональный комплекс площадью почти 8,8 тыс. кв. м, который подойдет для открытия магазинов и бытовых сервисов. Согласно видам разрешенного использования земельного участка в Северном районе в будущем центре можно будет разместить магазины, предприятия сферы бытовых услуг, кафе, культурно-досуговые центры и отделения банков, фитнес-клуб. Предельно допустимая площадь этого комплекса – около 6,9 тыс. кв. м», – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что важным условием обоих договоров является выделение не менее половины общего метража будущих комплексов под социально-значимые направления – ФОК и КДЦ.

Аукцион по участку в Щербинке состоится на электронной площадке «Росэлторг» 28 мая, по земле в Северном районе – 4 июня. Заявки принимаются до 22 и 29 мая соответственно.