«Отец года!»: Симона Юнусова показала, как Тимати плещется с младшей дочкой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова показала в соцсетях, как он купается в бассейне с младшим ребенком. В какой-то момент музыкант поинтересовался, а что будет, если он просто бросит малышку в воду.

2 августа 2025 года Тимати стал отцом в третий раз. Возлюбленная Валентина Иванова подарила ему дочь Эмму. Также у рэпера есть старшая дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Музыкант недавно вывез детей на отдых. Симона Юнусова показала, как Тимати плещется в бассейне вместе с 9-месячной малышкой. В какой-то момент он спросил у родительницы:

«А если ее просто в воду бросить, что будет? Она утонет?» — пошутил рэпер.

Его мать выложила данный ролик в социальных сетях с подписью: «Отец года!», а также оставила смеющийся смайлик.

