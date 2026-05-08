Ведущий не вернул предоплату невесте, чей жених погиб на СВО перед свадьбой

Влюбленные планировали пожениться 15 августа, но 25 апреля жених получил смертельное ранение на фронте. Невесте пришлось экстренно отменять свадьбу. По ее словам, почти все проявили сочувствие и вернули ей деньги, в том числе на уступки пошел салон свадебных платьев.

Однако ведущий, который получил предоплату в размере 20 тысяч рублей, категорически отказался возвращать средства. При этом с мужчиной договорились всего за два дня до гибели жениха, а до запланированной даты свадьбы оставалось еще почти четыре месяца.

Ведущий заявил, что якобы вернет деньги, если найдет клиентов на «отмененную дату». Невеста пока что не обратилась к правоохранителям за помощью, так как продолжает переживать утрату.

