Продажи новых устройств в Петербурге выросли на 41% за год

В первом квартале 2026 года 72% продаж смартфонов в Петербурге на Авито пришлись на подержанные устройства. При этом спрос на новые модели за год вырос на 41%, сообщает «Бриф24» .

Аналитики связывают устойчивый спрос на вторичный рынок с более доступной ценой таких устройств по сравнению с новыми моделями. В среднем техника с рук обходится заметно дешевле.

Наиболее востребованными остаются смартфоны Apple. За год вырос спрос на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также на iPhone 14 Pro, iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max.

Среди новых устройств жители города чаще выбирают модели китайских и других азиатских брендов. Сильнее всего увеличились продажи OnePlus и Honor. Также вырос интерес к Vivo, Huawei и Samsung.

В других городах страны быстрее всего продажи подержанных смартфонов росли в Ставрополе, Ярославле и Москве. Спрос на новые устройства активнее увеличивался в Екатеринбурге, Уфе и Севастополе.

