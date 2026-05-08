Таймлапс-видео от марсохода: 6 лет путешествия по пескам Красной планеты за 2 мин

NASA поделилось видеороликом с марсохода Curiosity, которое было снято за шесть лет его работы на Красной планете. Так показано, как его колеса преодолевают суровый марсианский ландшафт, покрытый камнями, пылью и острыми скальными породами, сообщает Naked Science .

Кадры сняты правой навигационной камерой и сжаты в двухминутный ролик, который показывает движение марсохода с начала 2020 года по 2026 год. Видно, как алюминиевые колеса машины проходят через разные типы местности: от массивных каменных плит до мелкой пыли и обломков.

Камера не предназначалась для создания такого «фильма». Она помогает инженерам изучать интересные геологические объекты Марса после того, как Curiosity проехал мимо них. Но при объединении тысячи снимков специалисты получили уникальную хронику движения по планете.

На видео показан постоянный износ шести алюминиевых колес марсохода, которые рассчитаны на движение по острым и неровным поверхностям. Но Красная планета оказалась суровее, чем предполагали ученые. Вскоре после посадки инженеры стали замечать повреждения — трещины и разрывы, которые появились из-за острых камней Марса. Они становились все заметнее, превратившись уже во вмятины, отверстия и крупные разрывы.

Опыт Curiosity повлиял на разработку новых марсоходов, среди которых и Perseverance, чьи колеса специально усилили для работы на жесткой поверхности Красной планеты.

