Бывший пациент наркоклиники Стаса Пьехи пожаловался на пытки и издевательства

Клинику эстрадного певца и телеведущего Стаса Пьехи могут ждать проверки из-за суда с одним из бывших пациентов его клиники для наркозависимых, сообщает «Звездач» .

Пациент обратился в Следственный комитет с жалобами на пытки и издевательства со стороны персонала клиники участника «Фабрики звезд».

«Госпитализация в любую клинику, в том числе психиатрическую или наркологическую, возможна только с добровольного согласия пациента. Принудительная госпитализация возможна только в исключительных случаях и только специализированным медицинским учреждением, у которого такой вид медицинской деятельности указан отдельно в лицензии», — рассказала адвокат Ольга Власова.

Юрист добавила, что клиент, которому причинили вред здоровью, имеет право потребовать обратно оплату за лечение и компенсацию морального вреда. Вероятно, после жалобы клинику ждут проверки прокуратуры и Росздравнадзора.

