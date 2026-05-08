Алиментщик Виталий Гогунский обнимался на вечеринке с экс-девушкой Паши Техника

Актера Виталия Гогунского заметили в компании бывшей девушки Паши Техника. Пока парочка развлекается на вечеринках, бывшая жена Кузи из «Универа» пытается через суд взыскать 9 млн рублей алиментов на дочь Милану, сообщает Mash .

Гогунского запечатлели с Кристины Лекси на одной из звездных тусовок. Девушка в откровенном наряде прижималась к актеру и обнимала его.

По словам очевидцев, Гогунский часто появляется с экс-возлюбленной Паши Техника на вечеринках. Дело дошло даже до совместных дней рождения.

Между тем Гогунский все еще не выплатил долг по алиментам. Сейчас он составляет уже больше 9 млн рублей. Бывшая жена 47-летнего актера, Ирина Маирко, пытается взыскать эти средства через суд.

По словам женщины, раньше звезда «Универа», хоть и по минимуму, но платил. Но сейчас он перестал перечислять деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.