Ефимов: рядом с Ленинградским вокзалом открыт выход № 8 из метро «Комсомольская»

У главного входа в здание Ленинградского вокзала в столице открыли выход № 8 со станции метро «Комсомольская» (Кольцевая линия). Незадолго до этого для пассажиров вновь стал доступен и соседний выход — № 7, расположенный всего в 40 м, сообщил руководитель московского комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Выходы № 7 и № 8 находятся всего в 40 м друг от друга и формируют удобную связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой. В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами — аналогичных нет ни у одной станции московского метро. Они защищают пассажиров от осадков, а вечером их украшает мягкая подсветка», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса мегаполиса.

Оба выхода из метро оборудованы со стороны улицы Краснопрудной. Ремонтные работы велись поэтапно: это позволило не перекрывать оба выхода одновременно и сохранить привычные маршруты для горожан даже на время строительства.

Площадь Трех вокзалов остается крупнейшим и самым сложным транспортно-пересадочным узлом в мире. Ежедневно здесь пересаживаются более 350 тыс. пассажиров, следующих на дальних и пригородных поездах, метро и наземном транспорте. Благодаря развитию подземных переходов и сопутствующей инфраструктуры время пересадки удалось сократить на 30%. Установка новых навесов у выходов № 7 и 8 позволяет делать это комфортно в любую погоду.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что при проведении работ особое внимание уделили стилю: архитектура навесов перекликается с обликом исторического фасада Ленинградского вокзала и гармонично дополняет световое решение Комсомольской площади.