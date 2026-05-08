Образовательные кредиты в 2026 году: кому дадут под 3% и что изменилось

Какие условия действуют по образовательным кредитам, какие банки выдают такие ссуды и в чем плюсы и минусы программы, читайте в материале РИАМО.

Образовательные кредиты под 3% в России стали одной из главных возможностей оплатить вуз без огромных переплат. Однако в 2026 году правила программы изменились: часть специальностей лишилась господдержки, а получить льготный кредит теперь смогут не все студенты. Какие условия действуют сейчас, какие банки выдают кредиты и в чем главные риски программы, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Что известно о программе образовательных кредитов в России Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори Государственная программа образовательных кредитов появилась в России еще в 2010 году. Однако первые годы она практически не пользовалась популярностью. Как рассказывает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, тогда ставка по кредитам постепенно снижалась с 10% до 8%, а срок кредитования составлял 10 лет, но интерес россиян оставался низким. Исследования ВШЭ показывали, что лишь 6% граждан хорошо знали о такой мере поддержки, 52% слышали о ней лишь в общих чертах, а 42% вообще не были в курсе существования образовательных кредитов. Ситуация кардинально изменилась после перезапуска программы в 2020 году. Власти сделали образовательные кредиты максимально доступными: ставка снизилась до 3% годовых, а срок погашения увеличили до 15 лет. Льготный механизм распространили не только на студентов вузов, но и на учащихся колледжей и техникумов. По словам Андриевской, за последние пять лет спрос на образовательные кредиты вырос кратно. Главные причины — стремительное удорожание обучения и сокращение числа бюджетных мест. Опросы «Выберу.ру» показывают, что в 2025 году почти четверть россиян не могли самостоятельно оплатить обучение детей в вузе. Еще 26% прямо заявляли, что планируют брать кредит ради высшего образования ребенка. При этом накопить нужную сумму заранее смогли лишь 10% опрошенных. Фактически доля россиян, рассчитывающих именно на льготный образовательный кредит, выросла почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

Образовательные кредиты в 2026 году: перечень специальностей, какие направления убрали Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Рост популярности программы привел и к росту расходов государства на субсидирование ставок банкам. Поэтому в конце 2025 года власти пересмотрели правила выдачи образовательных кредитов под 3%. Распоряжением правительства был утвержден перечень специальностей и профессий, которые считаются приоритетными для технологической независимости страны. Именно по этим направлениям теперь сохраняется господдержка. Проще говоря, государство фактически определило, кто сможет учиться в кредит под льготные 3%, а кому придется искать деньги самостоятельно либо менять образовательные планы. Согласно оценкам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, более трети кредитов ранее выдавались на учебу будущим экономистам и юристам. Однако в 2026 году акцент сместился на инженерные и технические специальности. Например, из программы исчезли некоторые популярные экономические направления: финансы и кредит;

налоги и налогообложение;

финансы по отраслям. Под сокращение попали и отдельные гуманитарные специальности — в частности журналистика и связи с общественностью. Поэтому абитуриентам 2026 года особенно важно заранее проверять, входит ли выбранная программа в перечень профессий, одобренных для господдержки.

Какие условия действуют по образовательному кредиту под 3% Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори Главное преимущество программы — предельно низкая ставка 3% годовых. Для сравнения: средняя ставка по обычным потребительским кредитам сейчас превышает 20%. По сути, льготный образовательный кредит обходится заемщику примерно в семь раз дешевле рыночного займа. Еще один важный плюс — особая схема обслуживания долга. Кредит делится на два периода. Первый этап Первый — льготный. Он действует весь срок обучения плюс девять месяцев после выпуска. В это время студент не выплачивает основной долг, а платит только проценты. Причем и проценты оплачиваются постепенно: в первый год — только 40% начисленных процентов;

во второй год — 60%;

с третьего года — 100% процентов. Второй этап После окончания обучения и девятимесячного льготного периода начинается второй этап — полноценное погашение кредита равными платежами в течение 15 лет. По словам Андриевской, такая схема во многом напоминает кредитную карту с многолетним льготным периодом.

Сколько студент платит по льготному образовательному кредиту во время учебы Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори Эксперт приводит пример расчета для топового московского вуза, где обучение стоит около 1 млн рублей в год. При ставке 3% годовые проценты составят примерно 30 тысяч рублей. Однако в первый год студенту нужно оплачивать только 40% этой суммы — около 12 тысяч рублей за год или примерно 1 тысячу рублей в месяц. Во второй год платеж увеличится до 60% процентов. Лишь начиная с третьего года студент будет выплачивать проценты полностью, но по-прежнему по льготной ставке 3%.

Какие банки выдают образовательные кредиты в 2026 году Фото - © Медиасток.рф На данный момент в государственной программе участвуют: Сбербанк;

Т-Банк;

Алмазэргиэнбанк. Ранее в программе участвовал РНКБ, однако после его интеграции в ВТБ новые выдачи пока не возобновлены (ранее оформленные кредиты банк продолжает обслуживать). «В ряде банков (Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Зенит, Новикомбанк, ВТБ и др.) есть кредиты с названием „образовательные” или „на образование”. Но заемщикам-студентам важно не перепутать их с госпрограммой. И понимать, что льготных ставок по ним не предусмотрено, а срок кредитования ограничен на 5-7 лет. К примеру, Газпромбанк предлагает образовательный кредит, а по факту обычный потребительский с полной стоимостью от 24,540% до 39,799% годовых. Альфа-Банк — по ставке от 18,99% до 53,99%, причем она определяется для каждого заемщика индивидуально в зависимости от его платежеспособности», — приводит данные эксперт. Фактически это обычные потребительские кредиты без льготного периода и господдержки.

Какие плюсы есть у льготного образовательного кредита под 3% Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори Среди главных плюсов программы эксперт выделяет: ставку 3%;

срок погашения до 15 лет;

минимальные платежи во время учебы;

отсутствие необходимости подтверждать доход;

возможность оформить кредит с 14 лет с согласия родителей;

отсутствие штрафов за досрочное погашение. Кроме того, если студент берет академический отпуск для службы в армии или декрета, срок кредита автоматически продлевается. Кредит также можно сохранить при переводе в другой вуз — достаточно заключить новый договор и уведомить банк. Еще одна важная особенность: заемщиком является сам студент, а не родители. При этом льготный кредит в 2026 году по-прежнему можно оформить даже на второе или третье высшее образование — ограничений здесь пока нет. «Подтверждать банку свою платежеспособность для одобрения заявки не нужно. Деньги кредитная организация переводит сразу в вуз или в ссуз, где учится студент-платник на основании договора о платном обучении. Имея кредит, студент сам вправе выбрать, за сколько семестров он хочет заплатить. Допустим, вы хорошо учитесь, и вуз согласится перевести вас на бюджет, тогда банк прекратит финансировать ваш кредит. Таким образом, сумма долга увеличиваться не будет, и возвращать кредит сразу тоже нет необходимости: вы будете выплачивать долг после окончания всего срока обучения и на протяжении 180 месяцев (15 лет)», — комментирует Андриевская.

Какие риски и минусы есть у образовательного кредита Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Главный недостаток программы проявляется в случае отчисления. «Сказочная карета превращается в тыкву, когда часы бьют полночь. Так и кредит с господдержкой, благодаря которому студент „едет на бал будущего”, при отчислении трансформируется в обычный потребительский кредит с рыночной ставкой. В этом, на наш взгляд, главный недостаток образовательного кредита с господдержкой», — говорит Андриевская. Для вчерашнего студента это может стать серьезным ударом: проценты резко вырастут, появятся штрафы за просрочки, а льгот больше не останется. Эксперт предупреждает, что такой сценарий особенно опасен для тех, кто не слишком мотивирован учиться и рассчитывает «разобраться по ходу». «На плечи вчерашнего студента, который, возможно, не нашел работу, сваливается кругленькая сумма долга, причем по текущим высоким процентам. Вдобавок банки вводят штрафы за нарушение графика платежей точно так же, как по потребительским кредитам и без всяких поблажек. У вчерашнего студента на шее закручивается долговая петля», — констатирует эксперт.

Почему обычный кредит на обучение может оказаться неподъемным Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф Андриевская приводит пример обычного кредита на обучение стоимостью 5 млн рублей — например, если студент оплачивает пять лет учебы по 500 тысяч рублей за семестр. При рыночной ставке около 25% ежемесячный платеж может достигать почти 147 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, семье придется подтвердить совокупный доход около 294 тысяч рублей в месяц. По словам эксперта, даже многие москвичи не могут похвастаться таким уровнем заработка. Именно поэтому полноценной альтернативы государственной программе сегодня фактически не существует.

Оксана Дяченко