Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправили из Балашихи

«Такая поддержка давно стала по-настоящему народной. Балашиха регулярно помогает нашим защитникам, и эта работа не останавливается ни на один день. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Вместе продолжаем поддерживать наших героев и их семьи», — сказал Сергей Юров.

В состав груза вошли маскировочные сети, шины, бинокли, инструменты для ремонта техники, перчатки, необходимые средства личной гигиены и продукты питания.

«Сегодня мы передали гуманитарную помощь нашему бывшему коллеге, начальнику территориального отдела по Северной Балашихе, который сейчас служит в зоне специальной военной операции. Мы уже ездили в октябре к ребятам, посещали их с такой же гуманитарной миссией и решили в преддверии 9 мая тоже приехать, поздравить, передать помощь и письма со словами поддержки от школьников», — отметил Дмитрий Варнавский.

Гуманитарная помощь собрана при поддержке жителей Балашихи, волонтёров, предприятий, общественных организаций и Единой России.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приёмных Единой России на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.