сегодня в 16:27

145 украинских дронов ликвидировали над РФ утром и днем

Дежурными средствами ПВО утром и днем в пятницу над регионами страны, Черным и Азовским морями перехвачены 145 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппараты сбили с 7 часов утра до 14 часов дня.

БПЛА уничтожили над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее в министерстве обороны заявили, что сбили шесть ракет большой дальности «Нептун» вне зоны СВО с начала перемирия.

