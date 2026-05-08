Mash: отцу Леонида Агутина стало плохо в Москве
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Отцу заслуженного артиста РФ Леонида Агутина стало плохо в Москве. Николай Петрович пожаловался на резкие боли в груди и затрудненное дыхание, сообщает Mash.
Медики осмотрели 91-летнего Агутина-старшего. Николая Петровича могут госпитализировать в одну из столичных больниц.
В последнее время музыкант отказался от больших сольных концертов по состоянию здоровья. Николай Петрович выступал либо на частных мероприятиях, либо пел на одной сцене с сыном.
Ранее у Николая Агутина диагностировали проблемы с сердцем. В 2020 году Агутин-старший был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за подозрения на Covid-19. Тесты оказались отрицательными, однако врачи диагностировали вирусную пневмонию.
