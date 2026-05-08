Рэпер Птаха стал офицером масонской ложи в России: что это значит и какие у него привилегии

Кто такие масоны, чем они занимаются, есть ли масонская ложа в России и какую именно должность получил рэпер Птаха — разбираемся в материале РИАМО.

Когда появились масоны и сколько их в мире

Изначально масонское братство задумывалось как тайное общество, объединяющее людей с общими целями и схожим мировоззрением. Распространенная версия говорит, что организацию создали гильдии вольных каменщиков: отсюда и символика масонов — циркуль и наугольник на гербе. Существуют и другие гипотезы: например, что первые ложи основали рыцари-тамплиеры или участники тайного общества розенкрейцеров.

Первые масоны появились приблизительно в конце XVI — начале XVII веков, но окончательно масонский орден сформировался в XVIII веке в Великобритании. В первых уставах братства было прописано, что масонами могут стать только мужчины, однако около 250 лет назад в масонство начали посвящать и женщин.

Сейчас, по оценкам, общее число масонов в мире — около 4 миллионов человек. По территориальному признаку «братья» и «сестры» объединены в ложи и Великие ложи, причем в каждой стране (или штате) действует только одна Великая ложа. Помимо этого, у масонов существуют верховные советы, капитулы, консистории, федерации и конфедерации — это разные организационные структуры со своими функциями.

Чем занимаются масоны

В XVIII веке масонская организация ставила своей целью построение идеального, справедливого общества. Современные масоны занимаются главным образом благотворительностью и духовным самосовершенствованием, а женские ложи также фокусируются на защите прав женщин и экологической повестке.

Масоны регулярно проводят собрания, а друг друга опознают по особым ритуальным жестам и знакам. В современном мире они предпочитают называть себя не «тайным обществом», а «обществом с тайнами».

Члены организации обязаны хранить «тайные знания» и следовать «заповедям», которые закреплены в уставе братства. Масон должен верить в Высшую Сущность и бессмертие души, а также почитать «книгу священного закона» — собрание религиозных и философских текстов.

Есть ли масонская ложа в России

В России действует крупная масонская организация — Великая ложа России (ВЛР), учрежденная в 1995 году при участии Великой национальной ложи Франции. ВЛР позиционирует себя как «единственную масонскую организацию, официально работающую на территории Российской Федерации». В состав Великой ложи России входят более пятидесяти лож в разных городах и регионах страны.

На сайте Великой ложи России говорится, что организация «ищет возможности свести всех людей всех вероисповеданий вместе в Братстве, основанном на взаимном уважении, чтобы совместно трудиться на благо нуждающихся».

При этом масонские ложи существовали на территории России и раньше. В разное время масонами были поэт А. С. Пушкин, поэт-символист Андрей Белый, композитор А. П. Римский-Корсаков, писатель А. Н. Радищев, декабрист С. И. Муравьев-Апостол и полководец А. В. Суворов.

Кто из знаменитостей состоит в российской масонской ложе

Устав масонского братства разрешает масону открыто заявить о своем членстве, но запрещает раскрывать имена других участников.

Многим российским знаменитостям приписывают масонство: например, ходят слухи, что масонами являются Филипп Киркоров, Джиган, Тимати, Егор Крид и Ольга Бузова. Однако официально о том, что он масон, заявил только рэпер Птаха.

На сайте Великой ложи России отдельно подчеркивается, что полного списка российских масонов в открытом доступе не существует: «Этого списка вы не получите нигде. Опубликованные так называемые „списки“ О. Платонова не имеют ничего общего с действительностью».

Какая масонская должность у рэпера Птахи

В начале мая 2026 года стало известно, что рэпер Птаха получил титул Досточтимого Мастера в масонской ложе России. Должность предполагает, что теперь Птаха руководит всеми делами, ритуалом и церемониями в ложе, он облечен наибольшими полномочиями по сравнению со всеми другими офицерами и членами ложи.

Статус Досточтимого Мастера считается достаточно высоким в масонском сообществе. В дореволюционной России этот титул, например, носили князь Андрей Вяземский, драматург Иван Дмитриевский, военный деятель Юрий Долгоруков и контр-адмирал Российской империи Степан Волховский.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) получил титул Досточтимого Мастера в масонской ложе в Москве.

