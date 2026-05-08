Нужно ли мыть решетку для гриля и казан? Отвечает кулинарный эксперт

Бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с РИАМО ответил на важный вопрос, который часто возникает в летний сезон: надо ли мыть решетку для гриля и казан?

«Открытый огонь дает сильный жар, который выжигает остатки пригоревшей пищи. Для чистки мангалов и решеток существуют жесткие металлические щетки, которые отлично справляются с их чисткой», — объяснил Прокофьев.

Шеф добавил, когда после чистки вы приступаете к готовке на мангале, стоит смазать заранее прогретую решетку растительном маслом. Так она образует защитную жировую пленку.

«С казаном дела обстоят сложнее. Казан может быть покрыт специальным составом. Если мы говорим о казанах, которые используются на открытом огне — они очень хорошо прокаливаются, как правило их не моют. Достаточно использовать просто воду и щадящие моющие средства. Особенно когда надо убрать остатки пригоревшей пищи», — сказал Прокофьев.

