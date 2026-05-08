Россияне месяцами привыкают к быту в США

Россияне с трудом адаптируются к быту в США

Россиянам бывает непросто адаптироваться к повседневной жизни в США из‑за особенностей питания, транспорта и режима работы магазинов, сообщает Nord-News .

Уклад жизни в России и США заметно отличается. Многие бытовые детали, привычные для американцев, у приезжих вызывают недоумение и требуют времени для адаптации.

В заведениях общепита сложно найти действительно полезную еду. Блюда часто готовят с большим количеством масла, соусов, сахара и соли. Тем, кто придерживается здорового рациона, приходится либо готовить из продуктов с фермерских рынков, либо выбирать дорогие специализированные рестораны. Правильное питание требует дополнительных расходов.

США считаются страной автомобилей. Вне крупных городов пешеходов почти нет: жилые районы расположены далеко от магазинов и офисов, а вдоль трасс зачастую отсутствуют тротуары. Без личного транспорта повседневные поездки становятся затруднительными.

Еще одна особенность — режим работы магазинов. Большинство торговых точек закрываются рано, поэтому ночной шопинг практически недоступен. Жители закупаются продуктами на одну-две недели вперед. Круглосуточно работают в основном магазины при автозаправках, где представлен базовый набор товаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.