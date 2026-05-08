Эпштейн попал в список иноагентов в России

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна и советско-американского ученого Игоря Ефимова. Всего в обновленный список внесли пять человек и одно интернет-издание. Все новые фигуранты проживают за границей, сообщается на сайте ведомства.

Кто вошел в реестр иноагентов Минюста

Михаил Эпштейн — известный философ и литературовед. По версии Минюста, врал о решениях российских властей, помогал распространять материалы нежелательных организаций и общался с теми, кого уже признали иноагентами.

Игорь Ефимов — советско-американский ученый и публицист. Активно делился материалами нежелательных НКО, распространял недостоверную информацию о политике РФ и выступал против спецоперации на Украине.

Андрей Агапов — активист. Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России и отождествлении РФ с террористическими организациями. Также ему вменяют пропаганду ЛГБТ*, сбор денег для ВСУ и выступления против СВО.

Антон Михальчук — бывший глава отделения «Открытая Россия»**. Делал фейки о решениях властей, сотрудничал с нежелательными организациями и помогал распространять их материалы.

Евгений Малюгин — активист. Распространял недостоверную информацию о решениях властей и российской избирательной системе, был против СВО, а также участвовал в создании контента для нежелательных организаций и иноагентов.

Cyprus Daily News — кипрский новостной портал. Публиковал материалы нежелательных организаций и иноагентов, распространял недостоверную информацию о политике РФ и выступал против СВО.

Три организации убрали из реестра, так как они прекратили свое существование:

ООО «Честные выборы».

Пензенский фонд «Гражданский союз».

ООО «Первое антикоррупционное СМИ».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

** Организация признана нежелательной на территории России.

