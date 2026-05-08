Эпштейн попал в список иноагентов в России
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна и советско-американского ученого Игоря Ефимова. Всего в обновленный список внесли пять человек и одно интернет-издание. Все новые фигуранты проживают за границей, сообщается на сайте ведомства.
Кто вошел в реестр иноагентов Минюста
Михаил Эпштейн — известный философ и литературовед. По версии Минюста, врал о решениях российских властей, помогал распространять материалы нежелательных организаций и общался с теми, кого уже признали иноагентами.
Игорь Ефимов — советско-американский ученый и публицист. Активно делился материалами нежелательных НКО, распространял недостоверную информацию о политике РФ и выступал против спецоперации на Украине.
Андрей Агапов — активист. Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России и отождествлении РФ с террористическими организациями. Также ему вменяют пропаганду ЛГБТ*, сбор денег для ВСУ и выступления против СВО.
Антон Михальчук — бывший глава отделения «Открытая Россия»**. Делал фейки о решениях властей, сотрудничал с нежелательными организациями и помогал распространять их материалы.
Евгений Малюгин — активист. Распространял недостоверную информацию о решениях властей и российской избирательной системе, был против СВО, а также участвовал в создании контента для нежелательных организаций и иноагентов.
Cyprus Daily News — кипрский новостной портал. Публиковал материалы нежелательных организаций и иноагентов, распространял недостоверную информацию о политике РФ и выступал против СВО.
Три организации убрали из реестра, так как они прекратили свое существование:
- ООО «Честные выборы».
- Пензенский фонд «Гражданский союз».
- ООО «Первое антикоррупционное СМИ».
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Организация признана нежелательной на территории России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.