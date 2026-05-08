В Наро-Фоминском округе школьники провели Бессмертный полк

Акция «Бессмертный полк» прошла в школе №1 поселка Селятино Наро-Фоминского округа в преддверии Дня Победы. Ученики принесли портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и прошли с ними единым строем в актовом зале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию провели в актовом зале. Школьники смогли почувствовать сопричастность к истории своих семей и страны, даже несмотря на изменившийся формат мероприятия.

«Даже в нынешних условиях, когда нет возможности пройти с „Бессмертным полком“ по улице, дети все равно участвуют в этой акции. Пусть даже в пределах школьного актового зала — это важно. Это нужно каждому из них», — отметила директор школы Ксения Мишина.

В образовательном учреждении подчеркнули, что главное в акции — сохранение памяти о подвиге поколения победителей. Пока живы такие традиции, память о героях продолжает жить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.