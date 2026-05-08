В Туле с 9 мая запустят тематический троллейбус

Маршрут № 1 в Туле изменят в День Победы из-за перекрытий

В Туле с 9 мая начнет ходить тематический троллейбус, посвященный юбилеям Великой Победы и обороны города. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев, передает «Бриф24» .

Троллейбус оформили к 81-й годовщине Победы, 85-летию героической обороны Тулы и 50-летию присвоения городу звания «город-герой». Над проектом работали специалисты Тульского музейного объединения. На бортах и в салоне разместили материалы об этапах обороны осенью и в декабре 1941 года, имена защитников и ключевые даты.

Внутри размещены QR-коды со ссылкой на сайт музейного объединения, а также доступна аудиоэкскурсия о событиях обороны и о присвоении Туле звания «Город-герой» 7 декабря 1976 года.

Троллейбус будет курсировать по маршруту № 1 — от Малых Гончаров до станции «Южная». 9 мая до 13:00 движение пройдет по измененной схеме из-за частичного перекрытия улиц, затем транспорт вернется к обычному расписанию.

«Тематический троллейбус будет радовать туляков и гостей города до самой годовщины обороны Тулы — то есть до декабря», — написал Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что поездка станет своеобразным уроком истории, особенно для школьников: наглядные материалы и аудиорассказ помогают лучше понять события военных лет.

