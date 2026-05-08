Многочасовая пробка образовалась в Новорижском тоннеле

Водители больше двух часов стоят в пробке в Новорижском (Северо-Западном) тоннеле. Очевидцы делятся кадрами огромного затора, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам автолюбителей, выезд из Новорижского тоннеля был перекрыт. В результате образовалась многочасовая пробка, в которой стоят десятки машин.

Одна из очевидец рассказала, что стоит в пробке два часа. По ее словам, по тоннелю не могут проехать даже машины скорой помощи — у других водителей просто нет возможности их пропустить, так как некуда съехать.

«Перекрыли выезд из Новорижского тоннеля. Люди едут с работы, стоим в тоннеле уже два часа», рассказала автомобилистка.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в Москве вечером в пятницу достигли 8 баллов.

