Спицы, мелки, вязальные крючки: уролог рассказал о находках в мужской уретре

Врач уролог-андролог Андрей Смерницкий сообщил, что пациенты нередко вводят в уретру посторонние предметы ради сексуального удовольствия. Это может привести к воспалению, кровотечению и даже смерти, сообщает Life.ru .

Инородные тела в мужской уретре — нередкий случай в практике урологов, рассказал Смерницкий. По его словам, особенно часто такие пациенты поступали в больницу скорой помощи.

«Это очень травмирующее занятие. Пациенты вводят предметы в уретру ради сексуального удовольствия — во время полового акта или мастурбации. Думаю, так поступают либо по этой причине, либо это психически нездоровые люди», — рассказал Смерницкий.

Самым легким осложнением врач назвал гнойный уретрит — воспаление уретры. В более тяжелых случаях возникают массивное кровотечение и уретроррагия. При серьезных травмах человек может потерять способность мочиться самостоятельно, тогда устанавливают цистостому — трубку для отвода мочи через брюшную стенку. В крайне тяжелых ситуациях возможен летальный исход.

Если предмет долго остается в уретре или попадает в мочевой пузырь, развивается выраженное гнойное воспаление. Иногда требуется операция, в более легких случаях — дренирование. Лечение подбирают индивидуально.

Среди находок врач назвал термометры, спицы, карандаши, восковые мелки, крупные швейные иглы, вязальные крючки и деревянные палочки для маникюра.

