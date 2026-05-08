Вирусолог заявила, что эпидемия хантавируса в России маловероятна

Доктор биологических наук, заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова заявила, что эпидемия хантавируса в России маловероятна и поводов для паники нет, сообщает RT .

По словам Ольги Карповой, хантавирус вызывает тяжелую инфекцию — геморрагическую лихорадку с высокой температурой и кровотечениями. В ряде случаев развивается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, реже — хантавирусный легочный синдром, который чаще фиксируют в Америке.

«Хантавирус — это серьезная инфекция. Клиника — это геморрагическая лихорадка. То есть высокая температура, лихорадка и кровотечение органов… Иногда, кстати, кроме геморрагической лихорадки (притом геморрагической лихорадки с почечным синдромом), бывает и хантавирусный легочный синдром. Но он чаще регистрируется в Америке», — рассказала вирусолог.

Резервуаром инфекции являются грызуны — мыши и крысы. Основной путь передачи — воздушно-капельный.

«Еще одна неприятная новость — это что основной путь заражения аэрозольный, то есть воздушно-капельный путь», — отметила Карпова.

Эксперт подчеркнула, что в России вирус изучают, в Центре Чумакова разрабатывают вакцины. По ее оценке, заболевание носит эндемичный характер, а специалисты умеют с ним работать.

«Что касается хантавируса, у нас им занимаются в Центре Чумакова, делают вакцины от этого хантавируса… Я думаю, что эпидемия все-таки пока невозможна. Это достаточно эндемичная (ред. — свойственная определенной географической местности) история. Я надеюсь, что все-таки будет контроль, будет какой-то карантин, если там окажутся люди, которые приедут к нам с этим. Но я хочу сказать, что это не первая вспышка. И на нашей территории были вспышки, поэтому умеют с этим бороться. Паники быть не должно», — заключила Карпова.

Ранее сообщалось, что пассажиров лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, отправят по домам после прибытия судна на Канарские острова.

