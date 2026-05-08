Недолгие «черемуховые» холода: когда в Московский регион вернется летняя погода

Май в столичном регионе стартовал с летних температур, но сейчас наблюдаются недолгие «черемуховые» холода, которые завершатся потеплением, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что пять дней мая показания термометров оставались в летних границах, накопилась значительная положительная аномалия почти в 18 градусов. Чтобы начавшийся «метеолетний» период в мегаполисе не прервался, за четыре холодных дня «черемуховых» холодов, первый из которых начался 8 мая, положительная аномалия не должна уйти в «минус».

По словам синоптика, среднесуточная температура 8 мая будет плюс 13 — плюс 14 градусов. 9 мая похолодание продолжится, ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем прогнозируется не выше плюс 13 — плюс 15, получается, что среднесуточная ожидается плюс 10 — плюс 11. Аналогичный температурный фон будет и 10 мая.

Он добавил, что 11 мая в регионе пройдет больше дождей и температура немного снизится, ночью до плюс 6 — плюс 8 градусов, а днем — от плюс 12 до плюс 14. такие показатели еще опустят среднесуточную температура примерно до плюс 10 градусов.

«В первый рабочий день короткой недели температура начнет расти и даже немного превысит климатическую норму — ночью ожидается плюс 7 — плюс 9 градусов, днем — плюс 18 — плюс 20, в такой ситуации среднесуточная температура составит плюс 13 — плюс 14. И только в среду среднесуточная температура вновь вернется в зону летних отметок», — поделился метеоролог.

Как отметил специалист, за дни холодов от положительной аномалии начала мая останется меньше градуса. Но есть вероятность, что метеорологическое лето в Москве может стартовать более чем на три недели раньше средних многолетних сроков. Такое потепление может привести и к плохим последствиям. Так, аномально раннее начало метеовесны в 2026 году, стартовавшей в последний день зимы, привело к рекордно теплому марту и холодному апрелю. Поэтому по аналогии раннее начало метеолета может стать причиной холодного июня.

