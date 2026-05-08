Юрий Лоза раскритиковал звезд за песни ко Дню Победы

Юрий Лоза выразил недовольство тем, что в День Победы ежегодно звучат одни и те же композиции. По его словам, артисты ограничиваются каверами известных песен, а новые произведения о Великой Отечественной войне практически не появляются.

«Из года в год одно и то же. Старые песни, которые просто перепели самые приближенные. Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал. Пока мы каждый день видим с экранов смартфонов и телевизоров одни и те же лица, достойные и талантливые самородки, которые способны создать реально качественные песни, посвященные этой знаменательной дате, не могут пробиться на звездный Олимп. Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — сказал Лоза.

Артист добавил, что среди современных исполнителей лишь единицы смогли создать качественные произведения, посвященные Дню Победы. По его мнению, индустрии не хватает новых сильных песен, которые могли бы стать символами праздника.

