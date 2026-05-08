IT-эксперт призвал отключить интернет при взломе смартфона

IT-эксперт рассказал, как безопасно сменить пароли и удалить вирус с телефона

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков объяснил, что при подозрении на взлом смартфона нужно сразу отключить его от интернета и не пытаться срочно «чистить» устройство, сообщает RT .

«Нужно включить авиарежим, отключить Wi-Fi и мобильную передачу данных. Так телефон хотя бы временно перестанет общаться с внешними серверами и передавать данные дальше», — поделился он.

«В первую очередь банковские приложения, почту, мессенджеры, соцсети, „Госуслуги“ и другие сервисы, где есть деньги, документы, переписки и возможность восстановить доступ к другим аккаунтам», — посоветовал он.

Зыков подчеркнул, что удаление программ не устраняет вредоносное ПО. Пароли лучше менять с другого надежного устройства, а затем завершить все активные сессии, выйти из аккаунтов и отвязать неизвестные устройства.

«Если признаки взлома серьезные, лучше не надеяться на ручную чистку. Надежнее сохранить только важные файлы и сбросить телефон до заводских настроек. Потом приложения лучше ставить заново, а не восстанавливать автоматически весь старый набор программ из резервной копии. Вместе с этим может восстановиться и вирус», — заключил эксперт.

