Антон Сунцов рассказал, как отбирают дикторов парада 9 мая

Диктор официальных мероприятий Антон Сунцов объяснил, как выбирают голос для трансляции парада Победы и какими качествами он должен обладать, сообщает RT .

9 мая 2026 года на Красной площади пройдет парад в честь 81-й годовщины Победы. Диктор парада 2021 года Антон Сунцов рассказал, что кандидатов на эту роль тщательно прослушивают: его самого из почти 50 человек выбрали Евгений Хорошевцев и звукорежиссер Николай Орса.

По словам Сунцова, голос не должен ассоциироваться с рекламой. Он обязан «внушать доверие, спокойствие, при этом в нем должна ощущаться сила». Высокий или писклявый тембр для такой работы не подходит.

Текст трансляции готовит Министерство обороны. Диктор может предложить правки для удобства чтения. В нештатных ситуациях — например, при остановке техники — необходимо оперативно скорректировать подачу так, чтобы зритель «не почувствовал, что что-то пошло не так».

Сунцов также отметил, что обучение профессии занимает не менее года-двух. Нужны голосовые и физические упражнения, работа с техникой речи и нормами языка. Советская школа дикторского мастерства, по его оценке, была сильной, а интерес к профессии у молодежи сегодня сохраняется.

