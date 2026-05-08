Ретропоезд с бронепоездом БП-43 прибыл в Петербург

На Балтийский вокзал Петербурга к 81-й годовщине Победы прибыл ретросостав с бронепоездом БП-43 и военной техникой времен Великой Отечественной войны. В акции приняли участие представители власти и железнодорожники, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Реплику бронепоезда БП-43 подготовили Октябрьская железная дорога совместно с Музеем железных дорог России. Торжественная программа началась с театрализованной постановки: под крики «Ура! Победа!» на платформу вышли участники в костюмах военных лет. Прозвучал гимн России, гостям показали фильм о роли железнодорожников в годы войны, оркестр исполнил «Катюшу».

На платформе разместили танки Т-40 и Т-60. Для посетителей организовали экскурсии, мастер-классы и интерактивную зону реконструкторов, где рассказывали о быте советских солдат и истории бронетехники.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин напомнил о вкладе отрасли в Победу.

«В целом железные дороги Советского Союза в годы Великой Отечественной войны провели 443 000 эшелонов, это 1,5 млрд тонн грузов, 20 млн вагонов с солдатами, с людьми, с ранеными», — подчеркнул Голомолзин.

Он отметил, что из блокадного Ленинграда эвакуировали более 565 тысяч человек, а «Дорогу Победы» построили за 17 суток под обстрелами.

Вице-губернатор Кирилл Поляков также напомнил о подвиге железнодорожников и метростроевцев.

«В годы Великой Отечественной войны все железнодорожники, все труженики рельсового транспорта трудились для того, чтобы Ленинград выстоял и наша Родина победила в этой войне», — отметил Поляков.

Председатель совета ветеранов ОЖД Павел Марков процитировал маршала Георгия Жукова.

«Если бы не героическая работа железнодорожников, не было бы нашей победы», — процитировал Марков.

