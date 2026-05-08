У «Горного института» раздали спецвыпуск к 9 Мая

Акция «Бессмертного полка» прошла в Петербурге в шестой раз

В Петербурге у станции метро «Горный институт» 8 мая прохожим вручили праздничный выпуск газеты и георгиевские ленточки. Акцию провели в преддверии Дня Победы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Руководитель петербургского штаба движения «Бессмертный полк России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов вместе с сотрудниками редакции раздали горожанам специальный номер издания. Акция, приуроченная к памятной дате, состоялась в шестой раз.

«Уже стало доброй традицией накануне праздничных дат, связанных с Великой Победой, у разных станций метро с коллективом редакции «Петербургского дневника» встречать горожан, вручать им специальный праздничный выпуск нашей газеты и георгиевскую ленту. Так случилось и в этот раз. Мы намеренно пришли сюда, к станции метро «Горный институт». Она была открыта недавно, но уже точно полюбилась петербуржцам», – сказал Кирилл Смирнов.

Он отметил, что выбор площадки неслучаен: в годы блокады Горный институт помогал городу выстоять и защититься от врага.

«Судя по реакции петербуржцев, когда мы вручали им праздничный номер и георгиевские ленточки, можно сказать, что праздник уже пришел в наш город. И завтра будет такой же солнечный, такой же яркий и замечательный день, когда мы будем вспоминать наших дедов, прадедов и отдавать им долг чести», – добавил Кирилл Смирнов.

