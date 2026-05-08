Инфекционист оценил риск распространения хантавируса в России

Вспышка хантавируса штамма «Андес» на круизном лайнере не представляет серьезной угрозы для России. Переносчики вируса в стране не обитают, сообщает PITER.TV .

На нидерландском лайнере Hondius, где находились 150 человек, зафиксировали восемь случаев заражения штаммом «Андес», трое заболевших скончались. За жизнь одного пассажира продолжают бороться врачи.

В России хантавирус известен как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Заболевание распространено преимущественно на Дальнем Востоке, отдельные случаи регистрировались и в других регионах. Заражение возможно при употреблении немытых овощей и фруктов, термически необработанных круп, а также при вдыхании пыли с частицами продуктов жизнедеятельности грызунов.

«Что касается недавних случаев хантавируса штамма „Андес“ на лайнере и в Израиле, то для России это мало актуально. Грызуны, которые его переносят, у нас не водятся. Могут быть единичные завозные случаи, конечно, но вероятность передачи от человека к человеку крайне мала, для этого нужен тесный и продолжительный контакт», — сообщил врач-инфекционист.

По данным на май 2026 года, длиннохвостый рисовый хомячок — основной переносчик штамма «Андес» — в России не встречался. Вид обитает в южной части Южной Америки, что снижает риск распространения вируса на территории страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.