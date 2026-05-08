Падают с деревьев: жителей Нижегородской области предупредили об активности змей

В лесах Нижегородской области ужи начали ползать по деревьям из-за брачного периода. Жителей предупредили — змеи могут упасть на них сверху, сообщает пресс-служба Минлесхоза региона в VK .

Брачный сезон у ужей начинается в апреле и мае. В это время змей можно заметить в нетипичных для них местах, в том числе на кустах и деревьях.

Специалисты Тонкинского лесничества во время очередного патрулирования территории сделали кадры ужей в период активного брачного поведения. На фото показно, как рептилии ползают по веткам, формируя «брачные клубки».

Такие скопления иногда достигают больших размеров, они хорошо заметны как на поверхности почвы, так и в кронах нижних ветвей деревьев. А в мае–июне змеи становятся особенно подвижны.

В связи с этим жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Находясь в лесу, надо внимательно смотреть под ноги и по сторонам, уделяя внимание нижним ветвям деревьев. При обнаружении ужей сохранять безопасную дистанцию и не трогать их. «Брачные клубки» следует обходить стороной.

