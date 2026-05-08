Пассажиры провели до 32 часов в аэропортах Москвы

В московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задерживают рейсы, пассажиры ждут вылета сутками. Транспортная прокуратура начала проверки, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Росавиация предупредила о возможных корректировках расписания. На фоне переносов рейсов люди часами стоят у стоек авиакомпаний, спят на полу и пытаются вернуть багаж.

Александра должна была вылететь в Египет 7 мая, но провела в пути более суток. Пассажирам начислили по 800 рублей на питание, затем после 13 часов ожидания их перевезли из Внуково в Шереметьево.

«Сначала нам сказали, что повезут в отель, потом что нужно перемещаться в Шереметьево на вылет, — рассказывает Александра. — Мы приехали, посмотрели на табло, а вылет снова перенесли, уже на полночь. В итоге сутки провели в аэропорту. Люди во Внуково лежали на полу, спали на подстилках. Выглядело все ужасно».

По словам пассажирки, туристы потеряли сутки отдыха, а ситуацию назвали форс-мажором.

Анна сообщила, что провела во Внуково около 32 часов. Рейс Turkish Airlines 7 мая постоянно переносили.

«То ставили рейс, то отменяли. Мы до последнего надеялись, что все разрешится. Воздушное пространство открывали буквально на час, успели выпустить «Победу», а «Turkish Airlines» нет», — рассказала она.

Часть пассажиров купила билеты на «Аэрофлот», опасаясь потери прежних. В терминалах выстраивались очереди, рейсы исчезали с табло, а некоторые автобусы до гостиниц ломались в пути. Многие признались, что сутки ожидания оказались тяжелее самого перелета.

