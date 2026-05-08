8-балльные пробки образовались в Москве в пятницу вечером

Вечером в пятницу загруженность московских дорог достигла 8 баллов из 10. Заторы наблюдаются на центральных улицах, Садовом кольце, некоторым бульварам и ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» .

Также пробки образовались на набережных, вылетных магистралях и по периметру МКАД. По данным ЦОДД, средняя скорость движения в Москве составляет 24 км/ч.

Столичный Дептранс рекомендует горожанам использовать общественный транспорт, а поездки на дачу отложить на более позднее время — после 21:00.

Традиционно в канун праздничных дней нагрузка на дорожную сеть Москвы возрастает в несколько раз, так как значительная часть жителей планирует провести отдых на дачах или в других регионах.

