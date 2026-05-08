В центре Петербурга аренда жилья подешевела на 11%

В Центральном и Петроградском районах Петербурга ставки долгосрочной аренды снизились на 11% на фоне роста предложения. В целом по городу средняя цена достигла 40,1 тыс. рублей, сообщает «Бриф24» .

По данным Авито Недвижимости, в марте 2026 года средняя ставка долгосрочной аренды в Петербурге составила 40,1 тыс. рублей. За год показатель вырос на 6%.

Динамика по районам оказалась разнонаправленной. В Центральном и Петроградском районах аренда подешевела на 11%, в Василеостровском — на 3%. В Красносельском районе ставки выросли на 11%, в Колпинском и Адмиралтейском — на 10%.

Предложение квартир за год увеличилось на 30%. Доля объявлений без комиссии достигла 52,1%, прибавив 5,2 процентных пункта. Чаще всего сдавались однокомнатные квартиры (38%) и студии (30%). На «двушки» пришлось 22% объявлений, на «трешки» — 9%, на жилье с четырьмя комнатами и более — 1%.

Спрос распределился схожим образом: однокомнатными интересовались 39% пользователей, студиями — 30%. Больше всего просмотров получили объявления в Приморском, Московском, Выборгском, Невском и Красногвардейском районах.

Руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев отметил, что за год распределение интереса между районами существенно не изменилось. По его словам, позиции локаций в рейтинге смещались не более чем на два пункта, что свидетельствует о стабильном спросе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.