В Наро-Фоминском округе прошли торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава округа Роман Шамнэ лично поздравил фронтовиков, поблагодарил их за подвиг и пожелал здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Песни военных лет и торжественный марш прозвучали в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Роман Шамнэ отметил, что такие встречи — особая возможность лично поблагодарить фронтовиков за Победу.

«Они сделали все возможное и невозможное для Победы», — подчеркнул глава округа.

Среди ветеранов — Николай Егорович Логинов, который ушел на фронт в 12 лет. Он служил в батальоне аэродромного обслуживания, обеспечивал боевые вылеты советской авиации и прошел боевой путь в составе 3-го Украинского фронта.

Виктор Андреевич Благов также попал на войну подростком. Он назвался сиротой, чтобы попасть в эшелон, стал воспитанником 306-го полка 32-й стрелковой дивизии, освобождал Минск и дошел до Кенигсберга.

Федора Федоровича Рыхлова призвали в конце 1943 года. Выпускник Киевского танкового училища в этом году отметит 100-летний юбилей.

Концерты для ветеранов проходят в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Такие мероприятия помогают сохранить связь поколений и передать детям и внукам правду о подвиге народа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.