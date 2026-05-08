Школьники Наро-Фоминского округа вышли в региональный этап «Зарницы 2.0»

Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 5 мая на базе 4-й танковой Кантемировской дивизии в Наро-Фоминском округе. Победители представят муниципалитет на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками соревнований стали юнармейцы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Ребята прошли серию испытаний: управление БПЛА, огневую и строевую подготовку, проверку знаний воинских званий и сигналов «земля-воздух», военизированную полосу препятствий, тактическую медицину, а также задания «одень бойца спецназа», снаряжение магазина и сборку и разборку АК-74.

По итогам муниципального этапа в старшей группе первое место заняла Апрелевская школа №1, второе — Алабинская школа с УИОП имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева, третье — Наро-Фоминская школа №6 с УИОП.

В региональном этапе примут участие команды Апрелевской школы №3 с УИОП в старшей группе и Апрелевской школы №1 в младшей группе. Организаторами выступили управление по образованию округа, инструкторы ЦСО «Город-Н», военнослужащие Кантемировской дивизии, а также представители учреждений культуры и образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.