Женщина госпитализирована в Испании с подозрением на хантавирус

Хантавирус распространяется все дальше. В этот раз с подозрением на заражение в больницу попала жительница Испании, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на EFE.

По данным Минздрава страны, пациентка летела одним рейсом с пассажиром, который был эвакуирован с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка вируса и погибли три человека.

Сейчас туристов, которые находились на этом корабле, продолжают искать по всему миру. Как минимум 29 пассажиров сошли на берег еще после первой смерти. ВОЗ опасается быстрого распространения инфекции.

Несколько туристов с MV Hondius уже находятся на карантине. Это путешественники из Швейцарии, Британии, Сингапура и т. д.

Ранее первый случай заражения хантавирусом зафиксировали в Израиле.

