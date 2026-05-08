В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом. Предположительно пациент заразился в Восточной Европе, сообщает RT со ссылкой на The Jerusalem Post.

Отмечается, что характерные симптомы проявились у мужчины через несколько месяцев после заграничной поездки.

Пациент сразу обратился к врачам при первых признаках недомогания. Анализы подтвердили наличие инфекции.

Состояние больного оценивается как стабильное.

В начале мая 2026 года хантавирус дал знать о себе. На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной гибели людей стал хантавирус.

Судно с 150 пассажирами вышло три недели назад. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у некоторых пассажиров начали проявляться симптомы респираторного заболевания, под наблюдением оказались шесть человек, трое из которых скончались. Все погибшие — граждане Нидерландов.

