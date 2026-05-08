В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

сегодня в 02:20

Аэропорт Баратаевка в Ульяновске временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары.

Ранее сообщалось, что рейсы одного из рейсов в турецкую Анталью ждут рейса в аэропорту Пулково уже более 12 часов.

