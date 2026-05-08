В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Аэропорт Баратаевка в Ульяновске временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары.
Ранее сообщалось, что рейсы одного из рейсов в турецкую Анталью ждут рейса в аэропорту Пулково уже более 12 часов.
