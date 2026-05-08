Часть рейсов в Турцию не может вылететь из Внуково больше суток

Часть рейсов в Турцию не может вылететь из московского Внуково больше суток на фоне атак БПЛА, сообщают «Осторожно, новости».
Как рассказали пассажиры рейса Turkish Airlines TK 3179 Москва — Даламан. Из-за угрозы БПЛА рейс перенесли — сначала на сегодняшнюю ночь, а потом на утро.
По словам очевидцев, у Turkish Airlines задерживаются почти все рейсы.
«Люди стоят у таможни и просят представителей авиакомпании, но никто не приходит», — отметили они.
Как сообщили в Росавиации, на данный момент ограничения на полеты в аэропорту сняты.
Ранее сообщалось, что рейсы одного из рейсов в турецкую Анталью ждут рейса в аэропорту Пулково уже более 12 часов. Терминал воздушной гавани был закрыт на прилет и вылет в 01:41.
