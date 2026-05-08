сегодня в 03:46

Развожаев: в Севастополе сбили 4 БПЛА

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты уже 4 беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».

По его словам, работают ПВО и мобильные огневые группы.

«По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — сообщил губернатор.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.

Отмечается, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 13 БПЛА, летевших на Москву.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.