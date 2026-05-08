Развожаев: в Севастополе сбили 4 БПЛА
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты уже 4 беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».
По его словам, работают ПВО и мобильные огневые группы.
«По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — сообщил губернатор.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
Отмечается, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 13 БПЛА, летевших на Москву.
