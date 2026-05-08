Трамп: Иран готов передать США «ядерную пыль»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу США «ядерной пыли», сообщает ТАСС .

По его словам, это больше, чем одностраничное предложение.

«Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия», — отметил Трамп.

«Ядерной пылью» он называет высокообогащенный уран, который находится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым Соединенные Штаты нанесли удары с воздуха в июне прошлого года.

Ранее администрация США решила временно прекратить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив.

Пока между США и Ираном действует перемирие.

