Трамп: Иран готов передать США «ядерную пыль»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу США «ядерной пыли», сообщает ТАСС.
По его словам, это больше, чем одностраничное предложение.
«Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия», — отметил Трамп.
«Ядерной пылью» он называет высокообогащенный уран, который находится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым Соединенные Штаты нанесли удары с воздуха в июне прошлого года.
Ранее администрация США решила временно прекратить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив.
Пока между США и Ираном действует перемирие.
