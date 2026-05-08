Синоптик: необходимости разгонять облака в Москве 9 мая не будет

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что необходимости разгонять облака в Москве 9 мая не будет. По словам синоптика, густые облака в этот день не ожидаются, сообщает ТАСС .

«Тут, по сути, разгонять нечего. То, что 8 мая будет, само по себе уйдет на восток. А то, что останется, оно будет такое плоское уже. Это не та ситуация, когда надо разгонять», — отметила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 9 мая прогнозируется преимущественно пасмурная, дождливая и ветренная погода. В этот день с 6 часов утра до полуночи на мегаполис выльется до 27 мм осадков, или 44% от месячной нормы осадков. В основном дождь пройдет во второй половине дня и вечером.

Синоптик добавил, что юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут доходить до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит плюс 5 — плюс 10 градусов, днем — от плюс 9 до плюс 4, это на 5-6 градусов холоднее положенного по климатической норме.

