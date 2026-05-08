В Мексике в результате пожара на ярмарке погибли 5 человек

На территории ежегодной ярмарки в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) в Мексике произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек, сообщает ТАСС .

«Во время этих прискорбных событий пять человек погибли, поэтому мы выражаем наши соболезнования их семьям и предлагаем всю нашу поддержку в связи с этим несчастным случаем», — сообщил губернатор региона Хавьер Мэй.

Пожар уничтожил около 200 торговых точек на территории проведения ярмарки. Людей постарались экстренно эвакуировать.

Причина возгорания устанавливается.

